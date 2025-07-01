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Главная Армия Сырский анонсировал изменения по базовой подготовке военных

Сырский анонсировал изменения по базовой подготовке военных

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 11:04
Сырский заявил об увеличении срока БОВП
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел ежемесячное служебное совещание по повышению качества подготовки в Вооруженных силах, усилению безопасности в учебных центрах и другим проблемным вопросам. В частности, он рассказал об изменениях в базовой общевойсковой подготовке (БОВП).

Об этом генерал Сырский сообщил во вторник, 1 июля, в Telegram.

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Главнокомандующий украинской армии отметил, что от подготовки солдата зависит эффективность подразделений, количество уничтоженных врагов, а также сохранение жизни самого солдата.

Именно поэтому, по словам Сырского, срок базовой общей подготовки будет увеличен — до 51 дня (по сравнению с 49 днями сейчас). Кроме того, двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника.

"Это — одна из новаций шестого издания программы БОВП, работа над которым завершается. Развиваем базовую подготовку в тыловых полосах бригад. Осознаем всю сложность ситуации и усиливаем психологическую подготовку военнослужащих, что является неотъемлемой составляющей их боевой готовности", — объяснил генерал.

Сирський
Сырский во время совещания. Фото: Сырский/Facebook

Сырский о защите учебных центров от атак РФ

Главнокомандующий сообщил, что заслушал отчеты по реализации мер защиты учебных центров от воздушных (ракетных) ударов противника.

Он отметил, что его безусловное требование — обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах.

"Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках — запрещено", — отметил Сырский.

Также он добавил, что на локациях подготовки сооружаются новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения. Реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту наших воинов, которые готовятся, тренируются и восстанавливаются.

"Определил задачи для улучшения подготовки. Среди них — организовать закрепление вновь созданных армейских корпусов за учебными батальонами, которые функционируют в составе центров подготовки подразделений.

За направление подготовки будет отвечать новоназначенный заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Скибюк", — резюмировал Сырский.

Сирський
Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Напомним, что недавно Сырский совершил рабочую поездку к бойцам в Донецкой области.

А перед этим Сырский имел рабочую поездку к военным на Покровское направление.

ВСУ военные учения армия война в Украине Александр Сырский
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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