РФ 22 червня вдарила по тренувальному полігону ЗСУ — є загиблі та поранені

Військові на полігоні. Фото ілюстративне: УНІАН

Російські окупанти у неділю, 22 червня, вдарили по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ у Telegram.

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На тренувальному полігону проводилися заняття з військовослужбовцями.

"Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах", — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про трьох загиблих та 11 поранених. У Сухопутних військах висловили співчуття родинам та близьким загиблих воїнів.

Для зʼясування всіх обставин у командуванні Сухопутних військ створили спецкомісію. Наразі на місці атаки працюють правоохоронці.

"Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку нанесення повторних ракетних та повітряних ударів державою-агресором", — додали в Сухопутних військах.

Допис Сухопутних військ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 червня окупанти вдарили по навчальному полігону у Полтавській області. Відомо про двох загиблих.

А 1 червня загарбники атакували місце розташування одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.