Сирський провів переговори з французьким генералом Тьєрі Бюркаром

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: https://t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних сил Французької Республіки генералом Тьєрі Бюркаром. Вони обговорили ситуацію на лінії фронту.

Про це Сирський написав на своїй сторінці у Telegram у четвер, 14 листопада.

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Обговорили ситуацію на фронті

"В ході розмови поділився інформацією щодо оперативної обстановки на лінії фронту. Поінформував французького колегу про особливості оборонних операцій на найбільш напружених ділянках", — зазначив Сирський.

За його словами, генерал Бюркар підтвердив наміри французької сторони продовжити надання матеріально-технічної допомоги та підготовку українських війcьковослужбовців у рамках тренувальної місії ЄС (EUMAM). Наразі триває адаптація програм підготовки відповідно до потреб та з урахуванням бойового досвіду ЗС України.

"Користуючись нагодою подякував за послідовну підтримку Збройних сил України", — додав Сирський.

Пост Олександра Сирського. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню військову техніку на нашій землі.

Також Сирський повідомив, що впродовж жовтня ЗСУ вдалося знищити дронами понад 52 тисячі цілей противника.