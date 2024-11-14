Сырский провел переговоры с французским генералом Тьерри Бюркаром

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: https://t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом Тьери Бюркаром. Они обсудили ситуацию на линии фронта.

Об этом Сырский написал на своей странице в Telegram в четверг, 14 ноября.

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Обсудили ситуацию на фронте

"В ходе разговора поделился информацией об оперативной обстановке на линии фронта. Проинформировал французского коллегу об особенностях оборонных операций на наиболее напряженных участках", — отметил Сырский.

По его словам, генерал Бюркар подтвердил намерения французской стороны продолжить предоставление материально-технической помощи и подготовку украинских военнослужащих в рамках тренировочной миссии ЕС (EUMAM). В настоящее время идет адаптация программ подготовки в соответствии с потребностями и с учетом боевого опыта ВС Украины.

"Пользуясь случаем поблагодарил за последовательную поддержку Вооруженных Сил Украины", — добавил Сырский.

Пост Александра Сырского. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что украинские защитники продолжают ликвидировать российские захватчики и их военную технику на нашей земле.

Также Сырский сообщил, что в течение октября ВСУ удалось уничтожить дронами более 52 тысяч целей противника.