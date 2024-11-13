Сирський показав, як відбувається знищення ворога на фронті

Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Reuters

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників та їхню військову техніку на нашій землі. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав, як воїни працюють по ворогу.

Відповідне відео Сирський оприлюднив у Telegram у середу, 13 листопада.

Читайте також:

Знищення окупантів

"Невпинно і невідворотно. Наші воїни знешкоджують російських окупантів. Слава Україні!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Сирського

Раніше Сирський повідомив, що впродовж жовтня ЗСУ вдалося знищити дронами понад 52 тисячі цілей противника. Найціннішими були 129 артилерійських систем, 221 одиниця ворожого радіообладнання та понад 4000 живої сили противника.

Також ми писали, що у Харківській області українські військові знищили гармату окупантів, яку зафіксували розвідники.