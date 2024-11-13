Сырский показал, как происходит уничтожение врага на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский. Фото: Reuters

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их военную технику на нашей земле. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как воины работают по врагу.

Соответствующее видео Сырский обнародовал в Telegram в среду, 13 ноября.

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"Неустанно и неотвратимо. Наши воины обезвреживают российских оккупантов. Слава Украине!", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Сырского

Ранее Сырский сообщил, что в течение октября ВСУ удалось уничтожить дронами более 52 тысяч целей противника. Самыми ценными были 129 артиллерийских систем, 221 единица вражеского радиооборудования и более 4000 живой силы противника.

Также мы писали, что в Харьковской области украинские военные уничтожили пушку оккупантов, которую зафиксировали разведчики.