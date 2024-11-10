Сили оборони знищили ворожі склади з боєприпасами у Брянській області

Вибух на російських складах у Брянській області. Фото: Генштаб

Сили оборони України завдали ударів по російських складах з боєприпасами у Брянській області. Було зафіксовано щонайменше вісім вибухів.

Про це повідомили в Генштабі у неділю, 10 листопада.

Читайте також:

Удари по російських складах

Повідомляється, що цієї ночі підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення російських загарбників.

Внаслідок бойової роботи українських захисників зафіксовано щонайменше вісім вибухів та наявність як мінімум двох точок займання на території військової частини. Також були присутні ознаки вторинної детонації.

Станом на 6:00 на об’єкті у Брянській області продовжувалась сильна пожежа. Військові уточнюють результати ураження.

Раніше ми розповідали, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем. Стало відомо про результати роботи безпілотників по ворожих російських цілях на полі бою.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки заявили, що російський безпілотник С-70 "Охотник" містить у собі західні компоненти.