Силы обороны уничтожили вражеские склады с боеприпасами в Брянской области

Взрыв на русских складах в Брянской области. Фото: Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удары по российским складам с боеприпасами в Брянской области. Было зафиксировано по меньшей мере восемь взрывов.

Об этом сообщили в Генштабе в воскресенье, 10 ноября.

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Удары по российским складам

Сообщается, что этой ночью подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по складам с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения российских захватчиков.

В результате боевой работы украинских защитников зафиксировано по меньшей мере восемь взрывов и наличие как минимум двух точек возгорания на территории воинской части. Также присутствовали признаки вторичной детонации.

По состоянию на 6:00 на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар. Военные уточняют результаты поражения.

Ранее мы рассказывали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел совещание с командирами подразделений беспилотных систем. Стало известно о результатах работы беспилотников по враждебным российским целям на поле боя.

Напомним, в Главном управлении разведки заявили, что российский беспилотник С-70 "Охотник" включает в себя западные компоненты.