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Гаряче на всіх напрямках — ранкове зведення Генштабу

11 листопада 2024 09:30
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Звіт Генштабу 11 листопада — гаряче на усіх напрямках
Олександр Сирський. Фото: Генштаб
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Розпочалась дев’ятсот дев’яносто друга доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України у понеділок, 11 листопада.

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Удари окупантів по Україні

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням двох ракет. Також було завдано 70 авіаударів, скинуто 142 КАБ, застосовано 1538 дронів-камікадзе. Крім цього, було здійснено 4697 обстрілів, з них 77 з РСЗВ.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну артилерійську систему та шість районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог шість разів штурмував у районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кіндрашівки, Загризового та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Греківка, Терни, Торське та Серебрянка.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські воїни зупинили 35 штурмових і наступальних дій агресора.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 48 атак позицій українських військ.

Триває операція в Курській області. За наявною інформацією ворожа авіація за минулу добу завдала 26 ударів із застосуванням 48 КАБів по своїй території.

Українські воїни завдають російським загарбникам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Генштаб
Звіт Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Генштаб 2
Звіт Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Раніше ми розповідали, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем. Стало відомо про результати роботи безпілотників по ворожих російських цілях на полі бою.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки заявили, що російський безпілотник С-70 "Охотник" містить у собі західні компоненти.

Олександр Сирський Україна Генштаб ЗСУ війна в Україні ЗСУ

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