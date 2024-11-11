Отчет Генштаба 11 ноября — горячее по всем направлениям

Александр Сырский. Фото: Генштаб

Начались девятьсот девяносто вторые сутки полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в понедельник, 11 ноября.

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Удары окупантов по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет. Также было нанесено 70 авиаударов, сброшено 142 КАБ, применено 1538 дронов-камикадзе. Кроме этого, было совершено 4697 обстрелов, из них 77 из РСЗО.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили одну артиллерийскую систему и шесть районов сосредоточения личного состава и техники российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

В Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки кафиров. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Загрызового и Зеленого Роща.

На лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Терны, Торское и Серебрянка.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении украинские воины остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 48 атак позиций украинских войск.

Продолжается операция в Курской области. По имеющейся информации, вражеская авиация за минувшие сутки нанесла 26 ударов с применением 48 КАБов по своей территории.

Украинские воины наносят российским захватчикам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Отчет Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Отчет Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский провел совещание с командирами подразделений беспилотных систем. Стало известно о результатах работы беспилотников по враждебным российским целям на поле боя.

Напомним, в Главном управлении разведки заявили, что российский беспилотник С-70 "Охотник" включает в себя западные компоненты.