Сирський показав відео бойової роботи захисників

Російська техніка. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують відтісняти ворога з наших земель, знищуючи їх та російську військову техніку. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський показав кадри роботи захисників.

Відео оприлюднила його пресслужба у Telegram у неділю, 20 жовтня.

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Знищення техніки окупантів

На відео видно, як українські військові влучають по російській техніці та уражають її одну за одною.

Знищення техніки росіян. Фото: скриншот з відео

Знищення техніки росіян. Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, оператори дронів показали відео знищення ворожої ДРГ у Торецьку Донецької області.

Також ми писали, що воїни десантно-штурмових військ знищили танк окупантів на одному з напрямків.

А українські військові ДПСУ знищили мінометний розрахунок окупантів та військовий автомобіль разом із бойовим оснащенням.