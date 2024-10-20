Сирський показав відео бойової роботи захисників

Сирський опублікував кадри знищення російської техніки на фронті — відео
Українські захисники продовжують відтісняти ворога з наших земель, знищуючи їх та російську військову техніку. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський показав кадри роботи захисників.
Відео оприлюднила його пресслужба у Telegram у неділю, 20 жовтня.
Знищення техніки окупантів
На відео видно, як українські військові влучають по російській техніці та уражають її одну за одною.
Нагадаємо, оператори дронів показали відео знищення ворожої ДРГ у Торецьку Донецької області.
Також ми писали, що воїни десантно-штурмових військ знищили танк окупантів на одному з напрямків.
А українські військові ДПСУ знищили мінометний розрахунок окупантів та військовий автомобіль разом із бойовим оснащенням.
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