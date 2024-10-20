Бійці отримали робота для евакуації поранених — у ЗСУ показали, як він працює

Робот TERMIT. Фото: pbs.twimg.com

В Україні створили платформу-робота TERMIT, який здатний евакуйовувати поранених з поля бою. Його вже отримали воїни однієї з бригад.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ у Telegram у неділю, 20 жовтня.

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Евакуація поранених з поля бою

"TERMIT" — універсальна платформа-робот, яка може здійснювати евакуацію пораненого, перевозити різні вантажі та перевозити модулі озброєння для ураження ворога.

"Сьогодні вона на озброєнні у бійців 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису СтратКому ЗСУ

Відомо, що цей робот застосовують на різних ділянках лінії бойового зіткнення. Він працює на близькій відстані, а на великій лише при використанні ретрансляторів.

Також "Терміт" має високу прохідність завдяки гусеничному шасі та низькому центру ваги, що це дає змогу везти вантаж під різними кутами нахилу.

Нагадаємо, сапери ДСНС показали, як використовують спеціальну техніку PT-300 та DOK-ING MV-10 для розмінування земель.

А в ООН вважають, що для повного розмінування всієї території України може знадобитися століття.