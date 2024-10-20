Бойцы получили работу по эвакуации раненых — в ВСУ показали, как он работает

В ВСУ показали, как работает робот для эвакуации раненых
В Украине создали платформу-работа TERMIT, которая способна эвакуировать раненых с поля боя. Его уже получили воины одной из бригад.
Об этом сообщил СтратКом ВСУ в Telegram в воскресенье, 20 октября.
Эвакуация раненых с поля боя
"TERMIT" — универсальная платформа-робот, которая может производить эвакуацию раненого, перевозить различные грузы и перевозить модули вооружения для поражения врага.
"Сегодня она на вооружении у бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады", — говорится в сообщении.
Известно, что этот робот используют на разных участках полосы боевого столкновения. Он работает на близком расстоянии, а на большом только при использовании ретрансляторов.
Также "Термит" имеет высокую проходимость благодаря гусеничному шасси и низкому центру тяжести, что позволяет везти груз под разными углами наклона.
Напомним, саперы ГСЧС показали, как используют специальную технику PT-300 и DOK-ING MV-10 для разминирования земель.
А в ООН считают, что для полного разминирования всей территории Украины может понадобиться столетие.
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