Сырский показал видео боевой работы защитников

Сырский опубликовал кадры уничтожения российской техники на фронте — видео
Украинские защитники продолжают оттеснять врага с наших земель, уничтожая их и российскую военную технику. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал кадры работы защитников.
Видео обнародовала его пресс-служба в Telegram в воскресенье, 20 октября.
Уничтожение техники оккупантов
На видео видно, как украинские военные попадают по российской технике и поражают ее одну за другой.
Напомним, операторы дронов показали видео уничтожение вражеской ДРГ в Торецке Донецкой области.
Также мы писали, что воины десантно-штурмовых войск уничтожили танк оккупантов в одном из направлений.
А украинские военные ГПСУ уничтожили минометный расчет оккупантов и военный автомобиль вместе с боевым оснащением.
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