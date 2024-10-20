Сырский показал видео боевой работы защитников

Российская техника. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают оттеснять врага с наших земель, уничтожая их и российскую военную технику. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал кадры работы защитников.

Видео обнародовала его пресс-служба в Telegram в воскресенье, 20 октября.

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Уничтожение техники оккупантов

На видео видно, как украинские военные попадают по российской технике и поражают ее одну за другой.

Уничтожение техники россиян. Фото: скриншот с видео

Уничтожение техники россиян. Фото: скриншот с видео

Напомним, операторы дронов показали видео уничтожение вражеской ДРГ в Торецке Донецкой области.

Также мы писали, что воины десантно-штурмовых войск уничтожили танк оккупантов в одном из направлений.

А украинские военные ГПСУ уничтожили минометный расчет оккупантов и военный автомобиль вместе с боевым оснащением.