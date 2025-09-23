Україна вдарила по Брянській області РФ та Криму 23 вересня — які об’єкти вразили

Сили оборони уразили низку ворожих об'єктів у РФ і в Криму
У ніч проти 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. Вона є важливим об’єктом для російських окупантів.
Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у вівторок, 23 вересня.
Атака на РФ у ніч проти 23 вересня — які об’єкти уражено
"Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням в районі об’єкта", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу "Стальной конь". Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії.
Також підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ лінійно-виробничої диспетчерської станції "Самара" у Самарській області РФ. Це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals.
Ступінь ураження уточнюється.
Окрім того, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі "Кача" в тимчасово окупованому Криму. Ворожі засоби уразили підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Результати та ступінь ураження уточнюються.
"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення Російської Федерації припинити збройну агресію проти України", — додали в Генштабі.
Нагадаємо, раніше спецпризначенці ГУР Міноборони показали, як знищили ворожу бойову техніку та засоби ППО, логістичні лінії та укриття окупантів, а також російські дрони різних типів.
Також 412 полк безпілотних систем Nemesis показав, як знищив російський "термінатор на гусеницях".
