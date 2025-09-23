Відео
Головна Армія Сили оборони уразили низку ворожих об'єктів у РФ і в Криму

Сили оборони уразили низку ворожих об'єктів у РФ і в Криму

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 14:17
Україна вдарила по Брянській області РФ та Криму 23 вересня — які об’єкти вразили
Гармата "Гіацинт". Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 23 вересня підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем Збройних Сил України уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) "8-Н" у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. Вона є важливим об’єктом для російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у вівторок, 23 вересня.

Читайте також:
допис Генштабу
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Атака на РФ у ніч проти 23 вересня які об’єкти уражено

"Підтверджено влучання в насосно-компресорну станцію з подальшим займанням в районі об’єкта",  йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ЛВДС "8-Н" входить до комплексу магістрального нафтопроводу "Стальной конь". Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської окупаційної армії. 

Також підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ  лінійно-виробничої диспетчерської станції "Самара" у Самарській області РФ. Це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals.

Ступінь ураження уточнюється. 

Окрім того, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі "Кача" в тимчасово окупованому Криму. Ворожі засоби уразили підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Результати та ступінь ураження уточнюються.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення Російської Федерації припинити збройну агресію проти України", додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше спецпризначенці ГУР Міноборони показали, як знищили ворожу бойову техніку та засоби ППО, логістичні лінії та укриття окупантів, а також російські дрони різних типів. 

Також 412 полк безпілотних систем Nemesis показав, як знищив російський "термінатор на гусеницях". 

ЗСУ нафта окупанти війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
