Силы обороны поразили ряд вражеских объектов в РФ и Крыму

Силы обороны поразили ряд вражеских объектов в РФ и Крыму

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 14:17
Украина ударила по Брянской области РФ и Крыму 23 сентября - какие объекты поразили
Пушка "Гиацинт". Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 23 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) "8-Н" в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ. Она является важным объектом для российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ во вторник, 23 сентября.

Читайте также:
допис Генштабу
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Атака на РФ в ночь на 23 сентября какие объекты поражены

"Подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с последующим возгоранием в районе объекта", говорится в сообщении.

Отмечается, что ЛПДС "8-Н" входит в комплекс магистрального нефтепровода "Стальной конь". Объект имеет стратегическое значение для обеспечения нефтепродуктами российской оккупационной армии.

Также подтверждено повторное поражение подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ линейно-производственной диспетчерской станции "Самара" в Самарской области РФ. Это производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals.

Степень поражения уточняется.

Кроме того, подтверждено попадание по двум самолетам на военном аэродроме "Кача" во временно оккупированном Крыму. Вражеские средства поразили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Результаты и степень поражения уточняются.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставления Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины", добавили в Генштабе.

Напомним, ранее спецназовцы ГУР Минобороны показали, как уничтожили вражескую боевую технику и средства ПВО, логистические линии и укрытия оккупантов, а также российские дроны различных типов. 

Также 412 полк беспилотных систем Nemesis показал, как уничтожил российский "терминатор на гусеницах". 

ВСУ нефть оккупанты война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
