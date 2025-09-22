ВСУ сорвали планы России по выдаче дронов и боеприпасов — детали от Генштаба

Взрыв. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские военные сорвали намерения российских оккупантов выдать боеприпасы и дроны захватчикам. Всего произошло два поражения — 29 августа и 18 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram.

Сорванные намерения россиян

Оккупанты пытались организовать выдачу боеприпасов различной номенклатуры для 17-го танкового полка 70-й мотострелковой дивизии возле временно оккупированной Богдановки Луганской области. Кроме того, противник хотел раздать армии РФ в Донецкой области более 19 тысяч беспилотников различных типов.

Грузовики доставили на полевой склад танкового полка мины, гранаты и патроны различных типов, а также выстрелы для танков и снаряды для артиллерии.

"Во втором случае груз состоял из различных БпЛА ("Молния", "Бумеранг", "Вандал новгородский", "Горыныч" и другие) и сопутствующего оборудования (аккумуляторы, модули связи и видеопередатчики)", — говорится в сообщении.

Еще 29 августа защитники из ОСУВ "Днепр" поразили логистический пункт распределения дронов. В результате удара были уничтожены запасы ударных дронов России.

А 18 сентября подразделения ВСУ и СБУ уничтожили полковой склад БК россиян в Луганской области. Кроме боеприпасов сгорели также транспортные средства противника.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

