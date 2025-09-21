Видео
ВСУ показали, как уничтожили "терминатора на гусеницах" — видео

ВСУ показали, как уничтожили "терминатора на гусеницах" — видео

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 17:35
412-1 полк БпЛА уничтожил российскую ИМР-3М - что известно о терминаторе на гусеницах
Российский наступательный путепрокладчик ИМР-3М. Фото: росСМИ

Украинские воины из 412 полка беспилотных систем Nemesis уничтожили вражеский наступательный путепрокладчик ИМР-3М. Его называют "терминатором на гусеницах".

Об этом сообщает пресс-служба 412 полка в Telegram в воскресенье, 21 сентября.

Читайте также:

Что известно об ИМР-3М

Инженерная машина разграждения предназначена для расчистки пути другим моторизованным войскам в сложных условиях наступления. Бульдозер прокладывает путь через минные поля, расчищает дороги от завалов и выполняет инженерные работы.

Название "терминатор на гусеницах" он получил из-за защиты от ядерного удара. Также машина имеет тяжелую броню, пулемет, а также может самостоятельно преодолевать минные поля.

Отмечается, что с 2022 года визуально было подтверждено уничтожение всего двух единиц ИМР-3М, последняя — более года назад.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские технологии помогут ЕС построить "стену против дронов". Европейские страны решили унифицировать защиту, выделив на это миллиарды евро из оборонного бюджета.

Также мы писали, что Польша могла бы помочь Украине сбивать дроны, но есть нюанс. Технически страны НАТО и ЕС способны реализовать такую инициативу.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
