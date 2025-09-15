Видео
В ОП заявили, что Украина имеет дроны для сбития реактивных БпЛА

В ОП заявили, что Украина имеет дроны для сбития реактивных БпЛА

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 16:19
Палиса заявил, что Украина имеет дроны-перехватчики для уничтожения реактивных БпЛА России
Павел Палиса. Фото: "Суспільне"

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что Украина имеет дроны-перехватчики для сбивания российских ударных беспилотников типа Shahed на реактивных двигателях. По его словам, армия развивается.

Об этом Павел Палиса рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на конференции YES-2025.

Читайте также:

Сбитие российских реактивных "шахедов"

Палиса высказался об украинских FPV-дронах, которые отлавливают российские "шахеды".

"Разная модель демонстрирует по-разному, но на это влияет очень много факторов, начиная от модели, заканчивая обученностью экипажа, погодными условиями, другими условиями", — отметил он.

По его словам, страна пытается выстроить оптимальную систему на разных рубежах и высотах, чтобы эффективно справляться со всеми массированными угрозами с воздуха со стороны России.

"У нас есть дроны-перехватчики, которые способны бороться с "шахедами" на реактивных двигателях. Враг развивается, и мы на месте не стоим", — добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, в ночь на 15 сентября захватчики атаковали Украину зенитными управляемыми ракетами и дронами. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.

А СМИ подсчитали, сколько ударных БпЛА и дронов-обманок выпустили оккупанты по Украине с начала 2025 года.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
