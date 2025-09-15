Видео
Главная Армия РФ стала империей дронов — сколько было атак на Украину за год

РФ стала империей дронов — сколько было атак на Украину за год

Дата публикации 15 сентября 2025 02:59
Оккупанты в девять раз увеличили атаки дронами на Украину, сообщает NYT
Сбитый "Шахед" на Харьковщине. Фото: NYT

Российские оккупанты в девять раз увеличили количество запущенных по Украине дронов-камикадзе. Наибольшее количество выпущенных российской армией беспилотников было зафиксировано на второй неделе июля — более 2000 единиц.

Такие данные в своем аналитическом материале приводит The New York Times.

Читайте также:

Сколько БпЛА за год запустили оккупанты

РФ стала імперією дронів — скільки було атак на Україну за рік - фото 1
Статистика запущенных и сбитых дронов РФ согласно данным NYT. График: NYT

Издание подсчитало, что российские войска в текущем году выпустили по Украине более 34 000 ударных беспилотников и дронов-обманок, что почти в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные издания базируются на информации от Воздушных сил ВСУ.

По украинским данным, из всех БпЛА, которые РФ использовала для атак в 2025 году, было сбито или обезврежено с применением средств РЭБ 88% целей. За тот же период 2024-го этот показатель равнялся 93%, отмечает NYT.

Согласно приведенному газетой графику, наибольшее количество выпущенных армией оккупантов беспилотников было зафиксировано в июле - более 2000 единиц. Это рекордный показатель за все время войны.

При этом наиболее массированный за всю войну удар дронами Россия нанесла ночью на 7 сентября: тогда, по утверждению украинских военных, было отправлено 810 ударных и ложных БпЛА. Из них около 92% было сбито, но 63 дрона прорвались сквозь оборону.

"Россия сделала производство дронов главным приоритетом. Стала империей дронов. Теперь беспилотники РФ заполонили небо и атакуют даже территории стран НАТО", — пишет издание.

Напомним, власти Украины и Великобритании подписали соглашение о совместном производстве БпЛА.

А также мы информировали, что президент Украины Зеленский объяснил, что мешает Украине работать над производством дальнобойного вооружения.

ВСУ ПВО дроны война в Украине Шахед армия РФ
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
