Головна Армія РФ стала імперією дронів — скільки було атак на Україну за рік

РФ стала імперією дронів — скільки було атак на Україну за рік

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 02:59
Окупанти у дев'ять разів збільшили атаки дронами на Україну, повідомляє NYT
Збитий "Шахед" на Харківщині. Фото: NYT

Російські окупанти в дев'ятеро збільшили кількість запущених по Україні дронів-камікадзе. Найбільша кількість випущених російською армією безпілотників була зафіксована на другому тижні липня — понад 2000 одиниць.

Такі дані у своєму аналітичному матеріалі наводить The New York Times.

Скільки БпЛА за рік запустили окупанти

РФ стала імперією дронів — скільки було атак на Україну за рік - фото 1
Статистика запущених та збитих дронів РФ згідно з даними NYT. Графік: NYT

Видання підрахувало, що російські війська в поточному році випустили по Україні понад 34 000 ударних безпілотників і дронів-обманок, що майже в дев'ять разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані видання базуються на інформації від Повітряних сил ЗСУ.

За українськими даними, з усіх БпЛА, які РФ використовувала для атак у 2025 році, було збито або знешкоджено із застосуванням засобів РЕБ 88% цілей. За той же період 2024-го цей показник дорівнював 93%, зазначає NYT.

Згідно з наведеним газетою графіком, найбільша кількість випущених армією окупантів безпілотників була зафіксована у липні — понад 2000 одиниць. Це рекордний показник за весь час війни.

При цьому найбільш масований за всю війну удар дронами Росія завдала вночі на 7 вересня: тоді, за ствердженням українських військових, було відправлено 810 ударних і помилкових БпЛА. З них близько 92% було збито, але 63 дрони прорвалися крізь оборону.

"Росія зробила виробництво дронів головним пріоритетом. Стала імперією дронів. Тепер безпілотники РФ заполонили небо й атакують навіть території країн НАТО", — пише видання.

Нагадаємо, влада України та Великої Британії підписали угоду про спільне виробництво БпЛА.

А також ми інформували, що президент України Зеленський пояснив, що заважає Україні працювати над виробництвом далекобійного озброєння.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
