У Ніжині впав Шахед 14 вересня — що відомо

Дрон. Ілюстративне фото: militarnyi.com

У центрі міста Ніжин на Чернігівщині посеред дня впали уламки безпілотника типу "Шахед". Тривога регіоні триває вже понад шість годин.

Про це повідомив ніжинський міський голова Олександр Колода у неділю, 14 вересня.

Реклама

Читайте також:

Над Ніжином збили ворожий дрон

Вдень 14 вересня місто опинилося під загрозою удару ворожих БпЛА. Близько 14:00 у місті пролунали вибухи.

Як повідомив Колода, у центрі міста відбулося падіння уламків російського безпілотника.

У коментарі "Суспільне Чернігів" міський голова розповів, що постраждалих серед цивільного населення та руйнувань немає. Попередньо, впав БпЛА типу "Герань-2", із бойовою частиною.

"Служби працюють над деактивацією і ліквідацією наслідків", — повідомив Колода.

Уламки дрону, що впали у Ніжині. Фото: Суспільне Чернігів

Станом на 15:00 повітряна тривога Чернігівській області триває вже понад 7 годин.

Повітряна тривога у Чернігівській області. Фото: map.ukrainealarm.com

Нагадаємо, російські окупанти атакували дронами цивільним мікроавтобус у Запорізькій області — поранення отримав 60-річний чоловік.

А також армія РФ вдарила дроном по рятувальниках під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині.