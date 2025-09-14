У Ніжині впав Шахед 14 вересня — що відомо

У центрі Ніжина впали уламки "Шахеда"
У центрі міста Ніжин на Чернігівщині посеред дня впали уламки безпілотника типу "Шахед". Тривога регіоні триває вже понад шість годин.
Про це повідомив ніжинський міський голова Олександр Колода у неділю, 14 вересня.
Над Ніжином збили ворожий дрон
Вдень 14 вересня місто опинилося під загрозою удару ворожих БпЛА. Близько 14:00 у місті пролунали вибухи.
Як повідомив Колода, у центрі міста відбулося падіння уламків російського безпілотника.
У коментарі "Суспільне Чернігів" міський голова розповів, що постраждалих серед цивільного населення та руйнувань немає. Попередньо, впав БпЛА типу "Герань-2", із бойовою частиною.
"Служби працюють над деактивацією і ліквідацією наслідків", — повідомив Колода.
Станом на 15:00 повітряна тривога Чернігівській області триває вже понад 7 годин.
Нагадаємо, російські окупанти атакували дронами цивільним мікроавтобус у Запорізькій області — поранення отримав 60-річний чоловік.
А також армія РФ вдарила дроном по рятувальниках під час гасіння пожежі на Дніпропетровщині.
