Головна Армія Російський дрон атакував рятувальників на Дніпропетровщині

Російський дрон атакував рятувальників на Дніпропетровщині

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 12:40
Обстріл Дніпропетровщини — армія РФ атакувала дроном рятувальників
Понівечене авто ДСНС після атаки. Фото: facebook.com/MNSDNE

На Дніпропетровщині російські війська атакували рятувальників, які гасили пожежу після попереднього обстрілу. Внаслідок удару було пошкоджено службовий транспорт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області у неділю, 14 вересня.

Армія РФ завдала удару по рятувальниках

У Синельниківському районі ворожий FPV-дрон поцілив у пожежно-рятувальний автомобіль, що гасив займання у приватному секторі. На щастя, ніхто з особового складу не постраждав.

Армія РФ дроном вдарила по рятувальникам - фото
Пошкоджене службове авто ДСНС після удару. Фото: facebook.com/MNSDNE

Напередодні ввечері армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати силами вогнеборців.

Сьогодні ж вранці ворожий безпілотник спричинив займання приватного житлового будинку у Марганці Нікопольського району. Рятувальники швидко загасили вогонь, і обійшлося без жертв.

Обстріли Дніпропетровщини - фото
Ліквідація пожежі після атаки на Дніпропетровщині. Фото: facebook.com/MNSDNE

Нагадаємо, в ніч на 14 вересня російські окупанти атакували Україну "Шахедами".

А також очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов у коментарі Новини.LIVE  відповів, скільки коштує для України один день війни.

Дніпропетровська область дрони війна в Україні атака ДСНС
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
