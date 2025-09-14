Обстріл Дніпропетровщини — армія РФ атакувала дроном рятувальників

Понівечене авто ДСНС після атаки. Фото: facebook.com/MNSDNE

На Дніпропетровщині російські війська атакували рятувальників, які гасили пожежу після попереднього обстрілу. Внаслідок удару було пошкоджено службовий транспорт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області у неділю, 14 вересня.

Реклама

Читайте також:

Армія РФ завдала удару по рятувальниках

У Синельниківському районі ворожий FPV-дрон поцілив у пожежно-рятувальний автомобіль, що гасив займання у приватному секторі. На щастя, ніхто з особового складу не постраждав.

Пошкоджене службове авто ДСНС після удару. Фото: facebook.com/MNSDNE

Напередодні ввечері армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати силами вогнеборців.

Сьогодні ж вранці ворожий безпілотник спричинив займання приватного житлового будинку у Марганці Нікопольського району. Рятувальники швидко загасили вогонь, і обійшлося без жертв.

Ліквідація пожежі після атаки на Дніпропетровщині. Фото: facebook.com/MNSDNE

Нагадаємо, в ніч на 14 вересня російські окупанти атакували Україну "Шахедами".

А також очільник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов у коментарі Новини.LIVE відповів, скільки коштує для України один день війни.