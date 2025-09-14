Обстріл Дніпропетровщини — армія РФ атакувала дроном рятувальників

Російський дрон атакував рятувальників на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині російські війська атакували рятувальників, які гасили пожежу після попереднього обстрілу. Внаслідок удару було пошкоджено службовий транспорт.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області у неділю, 14 вересня.
Армія РФ завдала удару по рятувальниках
У Синельниківському районі ворожий FPV-дрон поцілив у пожежно-рятувальний автомобіль, що гасив займання у приватному секторі. На щастя, ніхто з особового складу не постраждав.
Напередодні ввечері армія РФ завдала ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати силами вогнеборців.
Сьогодні ж вранці ворожий безпілотник спричинив займання приватного житлового будинку у Марганці Нікопольського району. Рятувальники швидко загасили вогонь, і обійшлося без жертв.
Нагадаємо, в ніч на 14 вересня російські окупанти атакували Україну "Шахедами".
