Скільки дронів збила ППО у ніч на 14 вересня

РФ атакувала Україну "Шахедами" — скільки цілей збила ППО
У ніч на 14 вересня російські загарбники атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М/KN-23" та 58-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Дрони запускали із Курська, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.
Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.
Скільки дронів збила ППО
За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання ракети та шістьох ударних БпЛА на трьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.
