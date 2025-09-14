Скільки дронів збила ППО у ніч на 14 вересня

Робота ППО. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У ніч на 14 вересня російські загарбники атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М/KN-23" та 58-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Дрони запускали із Курська, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.

Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Скільки дронів збила ППО

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання ракети та шістьох ударних БпЛА на трьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Звіт про збиті ракети. Фото: Повітряні сили

