Головна Армія Атака РФ на Суми — в ОВА показали руйнування

Атака РФ на Суми — в ОВА показали руйнування

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 08:12
Атака РФ на Суми — фото руйнувань
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Суми 12 вересня. Фото: Сумська ОВА/Telegram

Сьогодні вранці, 12 вересня, російські окупанти вкотре завдали удару по Сумах. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено транспорт та нежитлові будинки.

Фото руйнувань опублікував очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.

Читайте також:
Атака РФ на Суми
Наслідки атаки РФ на Суми 12 вересня. Фото: Артем Кобзар/Telegram

Обстріл Сум 12 вересня — фото руйнувань

За інформацією очільника ОВА, вранці 12 вересня росіяни вдарили дронами по промисловій зоні на околиці Сум. На місці атаки —  пожежа, пошкоджено транспорт та нежитлові будівлі.  

Як зазначає Григоров, там міг перебувати охоронець, наразі з ним немає зв’язку.

За словами начальника ОВА, через загрозу повторних ударів фахівці ДСНС не можуть розпочати рятувально-пошукові роботи та ліквідацію наслідків.

Станом на 7:00 за медичною допомогою ніхто не звертався.

Також зранку 12 вересня ворог завдав ракетного удару по Битицькому старостату Сумської громади. Наслідки атаки уточнюються.

Станом на 7:35 на місці влучання ворожих ударних БпЛА у Сумах тривають аварійно-пошукові роботи та ліквідація наслідків атаки. Залучені всі екстрені служби.

Раніше ми повідомляли, що у п'ятницю, 12 вересня, російські загарбники завдали удару по Сумах.

Також ми інформували, що 11 вересня російський дрон влучив у Свято-Воскресенський собор в центрі Сум.

Суми обстріли дрони атака руйнування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
