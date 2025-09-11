Вибухи у Сумах - яка причина

Дим та пожежа внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

Сьогодні вранці, 11 вересня, у Сумах пролунав потужний вибух. На момент гучних звуків у місті було оголошено повітряну тривогу.

Про вибух повідомляють місцеві Telegram-канали та ЗМІ.

Вибухи у Сумах 11 вересня — яка причина

Новина доповнюється.