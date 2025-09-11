Вибухи у Сумах - яка причина

У Сумах пролунав потужний вибух — що відомо
Дата публікації: 11 вересня 2025 07:48
Дим та пожежа внаслідок вибухів. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram
Сьогодні вранці, 11 вересня, у Сумах пролунав потужний вибух. На момент гучних звуків у місті було оголошено повітряну тривогу.
Про вибух повідомляють місцеві Telegram-канали та ЗМІ.
Вибухи у Сумах 11 вересня — яка причина
У четвер вранці, 11 вересня, у Сумах пролунав потужний вибух. На момент гучних звуків у регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Новина доповнюється.
