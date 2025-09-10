Росіяни зруйнували швейну фабрику — відео

Наслідки атаки РФ на Хмельниччину. Фото: кадр з відео

У ніч проти 10 вересня російські окупанти атакували Хмельницьку область. Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано швейну фабрику.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін опублікував відео наслідків атаки РФ у середу, 10 вересня, в Telegram.

За даними очільника ОВА, внаслідок ранкової російської атаки було травмовано трьох людей у Хмельницькому районі. Усім надається медична допомога.



Крім того, російські окупанти зруйнували швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках.

Глава ОВА додав, що вночі 10 вересня під час повітряної тривоги на території Хмельницької області силами протиповітряної оборони було збито п'ять ворожих безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, що внаслідок атаки РФ на Житомирщину 10 вересня загинула людина.

Також цієї ночі під російським ударом опинилась Вінницька область — є постраждалий.