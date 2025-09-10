Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Атака РФ на швейну фабрику — відео наслідків

Атака РФ на швейну фабрику — відео наслідків

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 12:39
Росіяни зруйнували швейну фабрику — відео
Наслідки атаки РФ на Хмельниччину. Фото: кадр з відео

У ніч проти 10 вересня російські окупанти атакували Хмельницьку область. Внаслідок ворожого обстрілу зруйновано швейну фабрику.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін опублікував відео наслідків атаки РФ у середу, 10 вересня, в Telegram.

Реклама
Читайте також:

Росіяни атакували швейну фабрику на Хмельниччині — відео

За даними очільника ОВА, внаслідок ранкової російської атаки було травмовано трьох людей у Хмельницькому районі. Усім надається медична допомога. 
 
Крім того, російські окупанти зруйнували швейну фабрику, пошкоджено автозаправку, транспорт, вибито вікна в навколишніх будинках.

Глава ОВА додав, що вночі 10 вересня під час повітряної тривоги на території Хмельницької області силами протиповітряної оборони було збито п'ять ворожих безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, що внаслідок атаки РФ на Житомирщину 10 вересня загинула людина.

Також цієї ночі під російським ударом опинилась Вінницька область — є постраждалий.

росіяни обстріли Хмельницька область війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації