Россияне разрушили швейную фабрику — видео

Последствия атаки РФ на Хмельницкую область. Фото: кадр из видео

В ночь на 10 сентября российские оккупанты атаковали Хмельницкую область. В результате вражеского обстрела разрушена швейная фабрика.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин опубликовал видео последствий атаки РФ в среду, 10 сентября, в Telegram.

По данным главы ОВА, в результате утренней российской атаки были травмированы три человека в Хмельницком районе. Всем оказывается медицинская помощь.



Кроме того, российские оккупанты разрушили швейную фабрику, повреждены автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах.

Глава ОВА добавил, что ночью 10 сентября во время воздушной тревоги на территории Хмельницкой области силами противовоздушной обороны было сбито пять вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что в результате атаки РФ на Житомирщину 10 сентября погиб человек.

Также этой ночью под российским ударом оказалась Винницкая область — есть пострадавший.