Россияне разрушили швейную фабрику — видео

Атака РФ на швейную фабрику — видео последствий
В ночь на 10 сентября российские оккупанты атаковали Хмельницкую область. В результате вражеского обстрела разрушена швейная фабрика.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин опубликовал видео последствий атаки РФ в среду, 10 сентября, в Telegram.
Россияне атаковали швейную фабрику в Хмельницкой области — видео
По данным главы ОВА, в результате утренней российской атаки были травмированы три человека в Хмельницком районе. Всем оказывается медицинская помощь.
Кроме того, российские оккупанты разрушили швейную фабрику, повреждены автозаправка, транспорт, выбиты окна в окрестных домах.
Глава ОВА добавил, что ночью 10 сентября во время воздушной тревоги на территории Хмельницкой области силами противовоздушной обороны было сбито пять вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, что в результате атаки РФ на Житомирщину 10 сентября погиб человек.
Также этой ночью под российским ударом оказалась Винницкая область — есть пострадавший.
