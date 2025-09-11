В Сумах прогремел мощный взрыв — что известно
Дата публикации 11 сентября 2025 07:48
Дым и пожар в результате взрывов. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram
Сегодня утром, 11 сентября, в Сумах прогремел мощный взрыв. На момент громких звуков в городе была объявлена воздушная тревога.
О взрыве сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.
Взрывы в Сумах 11 сентября — какая причина
В четверг утром, 11 сентября, в Сумах прогремел мощный взрыв. На момент громких звуков в регионе была объявлена воздушная тревога.
В 7:56 в Воздушных силах ВСУ сообщали о группе вражеских беспилотников в направлении Сум.
Карта тревог на момент взрыва в Сумах
Напомним, что в ночь на 11 сентября в Сумах уже раздавались взрывы — сообщалось об угрозе ударных БпЛА.
Ранее мы информировали что в ночь на 10 сентября российские оккупанты атаковали швейную фабрику в Хмельницкой области.
