Здоров'я

Головна Армія Росіяни завдали удару по Сумах — є влучання

Росіяни завдали удару по Сумах — є влучання

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 07:21
РФ атакувала Суми — які наслідки
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 12 вересня російські війська безпілотниками атакували Суми. Внаслідок ворожого обстрілу є влучання в нежитлове приміщення.

Про це повідомив виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар у Telegram.

Читайте також:
Атака РФ на Суми
Наслідки атаки РФ на Суми. Фото: Артем Кобзар/Telegram

Атака РФ на Суми 12 вересня — що відомо

Сьогодні вночі, 12 вересня, російські окупанти дронами атакували Суми. Місцеві жителі чули потужні вибухи.

За даними в.о мера Сум, було зафіксовано приліт російських дронів по нежитловому приміщенні.

"Два вибухи, які сьогодні чули всі в місті, — це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню. Інформація щодо поранених або загиблих уточнюється", — поінформував Кобзар.

Нагадаємо, що 11 вересня російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор в центрі Сум.

Також ми інформували, що вранці 11 вересня в Сумах пролунав потужний вибух.

росіяни Суми обстріли дрони війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
