РФ атакувала Суми — які наслідки

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 12 вересня російські війська безпілотниками атакували Суми. Внаслідок ворожого обстрілу є влучання в нежитлове приміщення.

Про це повідомив виконувач обов'язків мера Сум Артем Кобзар у Telegram.

Наслідки атаки РФ на Суми. Фото: Артем Кобзар/Telegram

Атака РФ на Суми 12 вересня — що відомо

Сьогодні вночі, 12 вересня, російські окупанти дронами атакували Суми. Місцеві жителі чули потужні вибухи.

За даними в.о мера Сум, було зафіксовано приліт російських дронів по нежитловому приміщенні.

"Два вибухи, які сьогодні чули всі в місті, — це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню. Інформація щодо поранених або загиблих уточнюється", — поінформував Кобзар.

Нагадаємо, що 11 вересня російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор в центрі Сум.

Також ми інформували, що вранці 11 вересня в Сумах пролунав потужний вибух.