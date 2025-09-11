Росіяни атакували собор у Сумах — фото наслідків

Свято-Воскресенський собор в центрі Сум, в який влучив дрон РФ. Фото: Сумська ОВА/Telegram

У четвер, 11 вересня, російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор в центрі Сум. Внаслідок удару зафіксовано пошкодження.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.

Свято-Воскресенський собор у Сумах після влучання дрона РФ. Фото: Сумська ОВА/Telegram

Росіяни атакували собор в центрі Сум — деталі

Сьогодні, 11 вересня, російський безпілотник влучив у собор — символ міста в центрі Сум.

За даними начальника ОВА, внаслідок удару російського дрона є пошкодження. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Наразі на місці працюють усі необхідні служби, триває обстеження території.

Наслідки атаки РФ на собор в Сумах. Фото: Сумська ОВА/Telegram

Як відомо, Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ — найстаріша кам’яна будівля Сум, пам’ятка архітектури національного значення.

"Атака по такій святині — ще одне свідчення цинічних злочинів Росії проти цивільних і нашої культурної спадщини", — зазначив Григоров.

За його інформацією, внаслідок ворожого удару по собору в центрі Сум ніхто не постраждав. Станом на 11:00 до медиків не звертався ніхто — ні працівники та відвідувачі собору, ні перехожі.

Нагадаємо, що вранці 11 вересня в Сумах пролунав потужний вибух — в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Також вибухи в Сумах лунали й вночі 11 вересня — повідомлялося про загрозу ворожих дронів.