Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Російський дрон влучив у собор у центрі Сум — фото

Російський дрон влучив у собор у центрі Сум — фото

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 12:08
Росіяни атакували собор у Сумах — фото наслідків
Свято-Воскресенський собор в центрі Сум, в який влучив дрон РФ. Фото: Сумська ОВА/Telegram

У четвер, 11 вересня, російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор в центрі Сум. Внаслідок удару зафіксовано пошкодження.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ на собор в Сумах
Свято-Воскресенський собор у Сумах після влучання дрона РФ. Фото: Сумська ОВА/Telegram

Росіяни атакували собор в центрі Сум — деталі

Сьогодні, 11 вересня, російський безпілотник влучив у собор — символ міста в центрі Сум.

За даними начальника ОВА, внаслідок удару російського дрона є пошкодження. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Наразі на місці працюють усі необхідні служби, триває обстеження території.

Атака РФ на собор в Сумах
Наслідки атаки РФ на собор в Сумах. Фото: Сумська ОВА/Telegram

Як відомо, Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ — найстаріша кам’яна будівля Сум, пам’ятка архітектури національного значення.

"Атака по такій святині — ще одне свідчення цинічних злочинів Росії проти цивільних і нашої культурної спадщини", — зазначив Григоров.

За його інформацією, внаслідок ворожого удару по собору в центрі Сум ніхто не постраждав. Станом на 11:00 до медиків не звертався ніхто — ні працівники та відвідувачі собору, ні перехожі.

Нагадаємо, що вранці 11 вересня в Сумах пролунав потужний вибух — в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Також вибухи в Сумах лунали й вночі 11 вересня — повідомлялося про загрозу ворожих дронів.

церква Суми обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації