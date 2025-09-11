Видео
Главная Армия Российский дрон попал в собор в центре Сум — фото

Российский дрон попал в собор в центре Сум — фото

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 12:08
Россияне атаковали собор в Сумах — фото последствий
Свято-Воскресенский собор в центре Сум, в который попал дрон РФ. Фото: Сумская ОВА/Telegram

В четверг, 11 сентября, российский беспилотник попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор в центре Сум. В результате удара зафиксированы повреждения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

Читайте также:
Атака РФ на собор в Сумах
Свято-Воскресенский собор в Сумах после попадания дрона РФ. Фото: Сумская ОВА/Telegram

Россияне атаковали собор в центре Сум — детали

Сегодня, 11 сентября, российский беспилотник попал в собор — символ города в центре Сум.

По данным начальника ОВА, в результате удара российского дрона есть повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Сейчас на месте работают все необходимые службы, продолжается обследование территории.

Атака РФ на собор в Сумах
Последствия атаки РФ на собор в Сумах. Фото: Сумская ОВА/Telegram

Как известно, Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ — старейшее каменное здание Сум, памятник архитектуры национального значения.

"Атака по такой святыне — еще одно свидетельство циничных преступлений России против гражданских и нашего культурного наследия", — отметил Григоров.

По его информации, в результате вражеского удара по собору в центре Сум никто не пострадал. По состоянию на 11:00 к медикам не обращался никто — ни работники и посетители собора, ни прохожие.

Напомним, что утром 11 сентября в Сумах прогремел мощный взрыв — в регионе была объявлена воздушная тревога.

Также взрывы в Сумах раздавались и ночью 11 сентября — сообщалось об угрозе вражеских дронов.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
