Россияне атаковали собор в Сумах — фото последствий

Российский дрон попал в собор в центре Сум — фото
В четверг, 11 сентября, российский беспилотник попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор в центре Сум. В результате удара зафиксированы повреждения.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.
Россияне атаковали собор в центре Сум — детали
Сегодня, 11 сентября, российский беспилотник попал в собор — символ города в центре Сум.
По данным начальника ОВА, в результате удара российского дрона есть повреждения. Информация о пострадавших уточняется.
Сейчас на месте работают все необходимые службы, продолжается обследование территории.
Как известно, Свято-Воскресенский кафедральный собор ПЦУ — старейшее каменное здание Сум, памятник архитектуры национального значения.
"Атака по такой святыне — еще одно свидетельство циничных преступлений России против гражданских и нашего культурного наследия", — отметил Григоров.
По его информации, в результате вражеского удара по собору в центре Сум никто не пострадал. По состоянию на 11:00 к медикам не обращался никто — ни работники и посетители собора, ни прохожие.
Напомним, что утром 11 сентября в Сумах прогремел мощный взрыв — в регионе была объявлена воздушная тревога.
Также взрывы в Сумах раздавались и ночью 11 сентября — сообщалось об угрозе вражеских дронов.
