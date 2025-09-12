Видео
Главная Армия Россияне нанесли удар по Сумам — есть попадания

Россияне нанесли удар по Сумам — есть попадания

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 07:21
РФ атаковала Сумы — каковы последствия
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 12 сентября российские войска беспилотниками атаковали Сумы. В результате вражеского обстрела есть попадание в нежилое помещение.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь в Telegram.

Читайте также:
Атака РФ на Суми
Последствия атаки РФ на Сумы. Фото: Артем Кобзарь/Telegram

Атака РФ на Сумы 12 сентября — что известно

Сегодня ночью, 12 сентября, российские оккупанты дронами атаковали Сумы. Местные жители слышали мощные взрывы.

По данным и.о. мэра Сум, был зафиксирован прилет российских дронов по нежилому помещению.

"Два взрыва, которые сегодня слышали все в городе, — это прилет вражеских беспилотников по нежилому помещению. Информация о раненых или погибших уточняется", — проинформировал Кобзарь.

Напомним, что 11 сентября российский беспилотник попал в Свято-Воскресенский кафедральный собор в центре Сум.

Также мы информировали, что утром 11 сентября в Сумах прогремел мощный взрыв.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
