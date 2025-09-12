Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Атака РФ на Сумы — в ОВА показали разрушения

Атака РФ на Сумы — в ОВА показали разрушения

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 08:12
Атака РФ на Сумы — фото разрушений
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Сумы 12 сентября. Фото: Сумская ОВА/Telegram

Сегодня утром, 12 сентября, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Сумам. В результате вражеской атаки поврежден транспорт и нежилые дома.

Фото разрушений опубликовал глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Атака РФ на Суми
Последствия атаки РФ на Сумы 12 сентября. Фото: Артем Кобзарь/Telegram

Обстрел Сум 12 сентября — фото разрушений

По информации главы ОВА, утром 12 сентября россияне ударили дронами по промышленной зоне на окраине Сум. На месте атаки пожар, поврежден транспорт и нежилые здания.

Как отмечает Григоров, там мог находиться охранник, сейчас с ним нет связи.

По словам начальника ОВА, из-за угрозы повторных ударов специалисты ГСЧС не могут начать спасательно-поисковые работы и ликвидацию последствий.

По состоянию на 7:00 за медицинской помощью никто не обращался.

Также утром 12 сентября враг нанес ракетный удар по Битицкому старостату Сумской громады. Последствия атаки уточняются.

По состоянию на 7:35 на месте попадания вражеских ударных БпЛА в Сумах продолжаются аварийно-поисковые работы и ликвидация последствий атаки. Привлечены все экстренные службы.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 12 сентября, российские захватчики нанесли удар по Сумам.

Также мы информировали, что 11 сентября российский дрон попал в Свято-Воскресенский собор в центре Сум.

Сумы обстрелы дроны атака разрушения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации