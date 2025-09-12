Атака РФ на Сумы — фото разрушений

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Сумы 12 сентября. Фото: Сумская ОВА/Telegram

Сегодня утром, 12 сентября, российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Сумам. В результате вражеской атаки поврежден транспорт и нежилые дома.

Фото разрушений опубликовал глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram.

Последствия атаки РФ на Сумы 12 сентября. Фото: Артем Кобзарь/Telegram

Обстрел Сум 12 сентября — фото разрушений

По информации главы ОВА, утром 12 сентября россияне ударили дронами по промышленной зоне на окраине Сум. На месте атаки пожар, поврежден транспорт и нежилые здания.

Как отмечает Григоров, там мог находиться охранник, сейчас с ним нет связи.

По словам начальника ОВА, из-за угрозы повторных ударов специалисты ГСЧС не могут начать спасательно-поисковые работы и ликвидацию последствий.

По состоянию на 7:00 за медицинской помощью никто не обращался.

Также утром 12 сентября враг нанес ракетный удар по Битицкому старостату Сумской громады. Последствия атаки уточняются.

По состоянию на 7:35 на месте попадания вражеских ударных БпЛА в Сумах продолжаются аварийно-поисковые работы и ликвидация последствий атаки. Привлечены все экстренные службы.

Ранее мы сообщали, что в пятницу, 12 сентября, российские захватчики нанесли удар по Сумам.

Также мы информировали, что 11 сентября российский дрон попал в Свято-Воскресенский собор в центре Сум.