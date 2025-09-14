Сколько дронов сбила ПВО в ночь на 14 сентября

Работа ППО. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В ночь на 14 сентября российские захватчики атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М/KN-23" и 58-ю ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Дроны запускали из Курска, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

Об этом говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сколько дронов сбила ПВО

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 52 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание ракеты и шести ударных БпЛА на трех локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Отчет о сбитых ракетах. Фото: Воздушные силы

Напомним, недавно Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины показало, как сбивало российский дрон.

Утром 12 сентября оккупанты повредили транспорт в Сумах.