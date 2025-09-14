Обстрел Днепропетровщины — армия РФ атаковала дроном спасателей

Российский дрон атаковал спасателей на Днепропетровщине
На Днепропетровщине российские войска атаковали спасателей, которые тушили пожар после предыдущего обстрела. В результате удара был поврежден служебный транспорт.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области в воскресенье, 14 сентября.
Армия РФ нанесла удар по спасателям
В Синельниковском районе вражеский FPV-дрон попал в пожарно-спасательный автомобиль, который тушил возгорание в частном секторе. К счастью, никто из личного состава не пострадал.
Накануне вечером армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки возник пожар, который удалось ликвидировать силами пожарных.
Сегодня же утром вражеский беспилотник вызвал возгорание частного жилого дома в Марганце Никопольского района. Спасатели быстро потушили огонь, и обошлось без жертв.
Напомним, в ночь на 14 сентября российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами".
