Обстрел Днепропетровщины — армия РФ атаковала дроном спасателей

Изуродованное авто ГСЧС после атаки. Фото: facebook.com/MNSDNE

На Днепропетровщине российские войска атаковали спасателей, которые тушили пожар после предыдущего обстрела. В результате удара был поврежден служебный транспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области в воскресенье, 14 сентября.

Армия РФ нанесла удар по спасателям

В Синельниковском районе вражеский FPV-дрон попал в пожарно-спасательный автомобиль, который тушил возгорание в частном секторе. К счастью, никто из личного состава не пострадал.

Поврежденное служебное авто ГСЧС после удара. Фото: facebook.com/MNSDNE

Накануне вечером армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки возник пожар, который удалось ликвидировать силами пожарных.

Сегодня же утром вражеский беспилотник вызвал возгорание частного жилого дома в Марганце Никопольского района. Спасатели быстро потушили огонь, и обошлось без жертв.

Ликвидация пожара после атаки на Днепропетровщине. Фото: facebook.com/MNSDNE

Напомним, в ночь на 14 сентября российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами".

А также глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в комментарии Новини.LIVE ответил, сколько стоит для Украины один день войны.