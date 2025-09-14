Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Российский дрон атаковал спасателей на Днепропетровщине

Российский дрон атаковал спасателей на Днепропетровщине

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 12:40
Обстрел Днепропетровщины — армия РФ атаковала дроном спасателей
Изуродованное авто ГСЧС после атаки. Фото: facebook.com/MNSDNE

На Днепропетровщине российские войска атаковали спасателей, которые тушили пожар после предыдущего обстрела. В результате удара был поврежден служебный транспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области в воскресенье, 14 сентября.

Реклама
Читайте также:

Армия РФ нанесла удар по спасателям

В Синельниковском районе вражеский FPV-дрон попал в пожарно-спасательный автомобиль, который тушил возгорание в частном секторе. К счастью, никто из личного состава не пострадал.

Армія РФ дроном вдарила по рятувальникам - фото
Поврежденное служебное авто ГСЧС после удара. Фото: facebook.com/MNSDNE

Накануне вечером армия РФ нанесла ракетный удар по Днепру. В результате атаки возник пожар, который удалось ликвидировать силами пожарных.

Сегодня же утром вражеский беспилотник вызвал возгорание частного жилого дома в Марганце Никопольского района. Спасатели быстро потушили огонь, и обошлось без жертв.

Обстріли Дніпропетровщини - фото
Ликвидация пожара после атаки на Днепропетровщине. Фото: facebook.com/MNSDNE

Напомним, в ночь на 14 сентября российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами".

А также глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в комментарии Новини.LIVE ответил, сколько стоит для Украины один день войны.

Днепропетровская область дроны война в Украине атака ГСНС
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации