Росіяни атакували мікроавтобус у Запорізькій області — є поранені

Росіяни атакували мікроавтобус у Запорізькій області — є поранені

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 14:02
Армія РФ вдарила дроном по мікроавтобусу в Запорізькій області — фото
Карета швидкої допомоги. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSZP

У Запорізькій області російські війська здійснили атаку FPV-дроном по одному із селищ. Поранення отримав місцевий мешканець.

Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у неділю, 14 вересня.

Читайте також:

Російський дрон атакував цивільних

У Пологівському районі ворожий безпілотник влучив у цивільний мікроавтобус. Внаслідок атаки 60-річний чоловік отримав поранення.

Автомобіль також зазнав серйозних пошкоджень.

Росіяни вдарили по мікроавтобусу в Запорізькій області
Пошкоджений мікроавтобус. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Крім того, як повідомив очільник області, протягом минулої доби російські окупанти завдали 475 ударів по 15 населеним пунктам регіону. Пошкоджено приватні будинки, квартири та господарчі споруди.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині армія РФ атакувала дроном рятувальників, які гасили пожежу після попереднього удару.

А також ми писали, що у ніч на 14 вересня окупанти застосували по Україні "Шахеди" та "Герані".

Запорізька область обстріли Іван Федоров дрони атака
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
