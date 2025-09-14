Армія РФ вдарила дроном по мікроавтобусу в Запорізькій області — фото

Карета швидкої допомоги. Ілюстративне фото: facebook.com/DSNSZP

У Запорізькій області російські війська здійснили атаку FPV-дроном по одному із селищ. Поранення отримав місцевий мешканець.

Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у неділю, 14 вересня.

Російський дрон атакував цивільних

У Пологівському районі ворожий безпілотник влучив у цивільний мікроавтобус. Внаслідок атаки 60-річний чоловік отримав поранення.

Автомобіль також зазнав серйозних пошкоджень.

Пошкоджений мікроавтобус. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Крім того, як повідомив очільник області, протягом минулої доби російські окупанти завдали 475 ударів по 15 населеним пунктам регіону. Пошкоджено приватні будинки, квартири та господарчі споруди.

