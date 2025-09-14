Армия РФ ударила дроном по микроавтобусу в Запорожской области - фото

Карета скорой помощи. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNSZP

В Запорожской области российские войска совершили атаку FPV-дроном по одному из поселков. Ранения получил местный житель.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОГА Иван Федоров в воскресенье, 14 сентября.

Российский дрон атаковал гражданских

В Пологовском районе вражеский беспилотник попал в гражданский микроавтобус. В результате атаки 60-летний мужчина получил ранения.

Автомобиль также получил серьезные повреждения.

Поврежденный микроавтобус. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Кроме того, как сообщил глава области, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 475 ударов по 15 населенным пунктам региона. Повреждены частные дома, квартиры и хозяйственные постройки.

Напомним, на Днепропетровщине армия РФ атаковала дроном спасателей, которые тушили пожар после предыдущего удара.

А также мы писали, что в ночь на 14 сентября оккупанты применили по Украине "Шахеды" и "Герани".