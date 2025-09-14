Армия РФ ударила дроном по микроавтобусу в Запорожской области - фото

Россияне атаковали автобус в Запорожской области — есть раненые
В Запорожской области российские войска совершили атаку FPV-дроном по одному из поселков. Ранения получил местный житель.
Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОГА Иван Федоров в воскресенье, 14 сентября.
Российский дрон атаковал гражданских
В Пологовском районе вражеский беспилотник попал в гражданский микроавтобус. В результате атаки 60-летний мужчина получил ранения.
Автомобиль также получил серьезные повреждения.
Кроме того, как сообщил глава области, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 475 ударов по 15 населенным пунктам региона. Повреждены частные дома, квартиры и хозяйственные постройки.
Напомним, на Днепропетровщине армия РФ атаковала дроном спасателей, которые тушили пожар после предыдущего удара.
А также мы писали, что в ночь на 14 сентября оккупанты применили по Украине "Шахеды" и "Герани".
