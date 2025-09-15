Паліса заявив, що Україна має дрони-перехоплювачі для знищення реактивних БпЛА Росії

Павло Паліса. Фото: "Суспільне"

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що Україна має дрони-перехоплювачі для збиття російських ударних безпілотників типу Shahed на реактивних двигунах. За його словами, армія розвивається.

Про це Павло Паліса розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на конференції YES-2025.

Збиття російських реактивних "шахедів"

Паліса висловився про українські FPV-дрони, які відловлюють російські "шахеди".

"Різна модель демонструє по-різному, але на це впливає дуже багато факторів, починаючи від моделі, закінчуючи навченістю екіпажу, погодними умовами, іншими умовами", — зазначив він.

За його словами, країна намагається вибудувати оптимальну систему на різних рубежах та висотах, аби ефективно справлятися зі всіма масованими загрозами з повітря зі сторони Росії.

"У нас є дрони-перехоплювачі, які здатні боротися з "шахедами" на реактивних двигунах. Ворог розвивається, і ми на місці не стоїмо", — додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня загарбники атакували Україну зенітними керованими ракетами та дронами. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.

А ЗМІ підрахували, скільки ударних БпЛА та дронів-обманок випустили окупанти по Україні з початку 2025 року.