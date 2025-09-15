Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія В ОП заявили, що Україна має дрони для збиття реактивних БпЛА

В ОП заявили, що Україна має дрони для збиття реактивних БпЛА

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 16:19
Паліса заявив, що Україна має дрони-перехоплювачі для знищення реактивних БпЛА Росії
Павло Паліса. Фото: "Суспільне"

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що Україна має дрони-перехоплювачі для збиття російських ударних безпілотників типу Shahed на реактивних двигунах. За його словами, армія розвивається.

Про це Павло Паліса розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на конференції YES-2025.

Реклама
Читайте також:

Збиття російських реактивних "шахедів"

Паліса висловився про українські FPV-дрони, які відловлюють російські "шахеди".

"Різна модель демонструє по-різному, але на це впливає дуже багато факторів, починаючи від моделі, закінчуючи навченістю екіпажу, погодними умовами, іншими умовами", — зазначив він.

За його словами, країна намагається вибудувати оптимальну систему на різних рубежах та висотах, аби ефективно справлятися зі всіма масованими загрозами з повітря зі сторони Росії.

"У нас є дрони-перехоплювачі, які здатні боротися з "шахедами" на реактивних двигунах. Ворог розвивається, і ми на місці не стоїмо", — додав заступник керівника ОП.

Нагадаємо, у ніч проти 15 вересня загарбники атакували Україну зенітними керованими ракетами та дронами. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.

А ЗМІ підрахували, скільки ударних БпЛА та дронів-обманок випустили окупанти по Україні з початку 2025 року.

Офіс президента війна безпілотники Україна дрони Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації