У ніч на 15 вересня окупанти випустили 84 Шахеди

РФ атакувала Україну ракетами та дронами — скільки цілей збили
У ніч на 15 вересня російські окупанти атакували Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської та Бєлгородської області та 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків. Близько 50 із них були "Шахеди".
Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.
Атака дронів 15 вересня — що відомо
Дрони запускали з Курська, Брянська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях.
Нагадаємо, росіяни в дев'ятеро збільшили кількість запущених по Україні дронів-камікадзе. Тепер за тиждень вони можуть випускати понад 2000 БпЛА.
Також повідомлялося, що у ніч проти 12 вересня в небі над Вейфаном у китайській провінції Шаньдун сили ППО збили невідомий об'єкт.
Читайте Новини.LIVE!