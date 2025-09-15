У ніч на 15 вересня окупанти випустили 84 Шахеди

Мобільні групи ППО збивають дрони. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 15 вересня російські окупанти атакували Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської та Бєлгородської області та 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків. Близько 50 із них були "Шахеди".

Про це йдеться у звіті Повітряних сил ЗСУ.

Звіт про збиті дрони. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Атака дронів 15 вересня — що відомо

Дрони запускали з Курська, Брянська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Нагадаємо, росіяни в дев'ятеро збільшили кількість запущених по Україні дронів-камікадзе. Тепер за тиждень вони можуть випускати понад 2000 БпЛА.

Також повідомлялося, що у ніч проти 12 вересня в небі над Вейфаном у китайській провінції Шаньдун сили ППО збили невідомий об'єкт.