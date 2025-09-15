В ночь на 15 сентября оккупанты выпустили 84 Шахеды

Мобильные группы ПВО сбивают дроны. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 15 сентября российские оккупанты атаковали Украину тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской и Белгородской области и 84-мя ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений. Около 50 из них были "Шахеды".

Об этом говорится в отчете Воздушных сил ВСУ.

Отчет о сбитых дронах. Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака дронов 15 сентября — что известно

Дроны запускали из Курска, Брянска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 59 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание ракет и 25 ударных БпЛА на 13 локациях.

Напомним, россияне в девять раз увеличили количество запущенных по Украине дронов-камикадзе. Теперь за неделю они могут выпускать более 2000 БпЛА.

Также сообщалось, что в ночь на 12 сентября в небе над Вэйфаном в китайской провинции Шаньдун силы ПВО сбили неизвестный объект.