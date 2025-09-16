Технически Польша может по просьбе Украины сбивать дроны РФ, однако самостоятельно принять такое решение не имеет права

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: AFP

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает целесообразным введение бесполетной зоны над Украиной. Польша могла бы помочь Украине в этом вопросе, однако сама это решить не может.

Об этом глава польского МИД заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Реклама

Читайте также:

Почему Польша не может сама сбивать дроны РФ над Украиной

Сикорский напомнил об обсуждении этой идеи еще во время президентства Джо Байдена в США. Он отметил, что технически страны НАТО и ЕС способны реализовать такую инициативу. Однако, Польша не может принимать такие решения самостоятельно.

Министр подчеркнул, что защита польского населения от возможных угроз, таких как обломки летательных аппаратов, была бы значительно выше, если бы было возможно уничтожать дроны и другие летательные объекты за пределами территории Польши. Он также отметил, что для Польши было бы выгодно сбивать вражеские летательные аппараты над территорией Украины по ее просьбе.

"Если бы Украина попросила нас сбивать их уже над своей территорией, это было бы для нас выгодно. Если вы спрашиваете меня лично: нам стоит об этом подумать", — подчеркнул Сикорский.

В завершение Сикорский подытожил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной требует дальнейшего обсуждения.

Напомним, накануне в Польше над правительственными зданиями обезвредили беспилотник. Известно о задержании двух граждан Беларуси.

А в ночь на 10 сентября российские беспилотники залетели на территорию Польши. В то же время госсекретарь США Марко Рубио сомневается, что это была преднамеренная атака.