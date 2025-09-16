Відео
Польща може збивати дрони РФ над Україною, але є нюанс — який

Польща може збивати дрони РФ над Україною, але є нюанс — який

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 02:37
Технічно Польща може на прохання України збивати дрони РФ, проте самостійно прийняти таке рішення не має права
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: AFP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає доцільним запровадження безпольотної зони над Україною. Польща могла б допомогти Україні в цьому питанні, проте є сама це вирішити не може.

Про це голова польського МЗС заявив в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung

Чому Польща не може сама збивати дрони РФ над Україною

Сікорський нагадав про обговорення цієї ідеї ще під час президентства Джо Байдена у США. Він зазначив, що технічно країни НАТО та ЄС здатні реалізувати таку ініціативу. Проте, Польща не може приймати такі рішення самостійно.

Міністр підкреслив, що захист польського населення від можливих загроз, таких як уламки літальних апаратів, був би значно вищим, якби було можливо знищувати дрони та інші літальні об'єкти поза межами території Польщі. Він також зазначив, що для Польщі було б вигідно збивати ворожі літальні апарати над територією України за її проханням.

"Якби Україна попросила нас збивати їх уже над своєю територією, це було б для нас вигідно. Якщо ви запитуєте мене особисто: нам варто про це подумати", — наголосив Сікорський.

На завершення Сікорський підсумував, що питання запровадження безпольотної зони над Україною потребує подальшого обговорення.

Нагадаємо, напередодні у Польщі над урядовими будівлями знешкодили безпілотник. Відомо про затримання двох громадян Білорусі.

А у ніч проти 10 вересня російські безпілотники залетіли на територію Польщі. Водночас держсекретар США Марко Рубіо сумнівається, що це була навмисна атака.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
