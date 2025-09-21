412-1 полк БпЛА знищив російську ІМР-3М - що відомо про термінатора на гусеницях

Російський наступальний шляхопрокладач ІМР-3М. Фото: росЗМІ

Українські воїни із 412 полку безпілотних систем Nemesis знищили ворожий наступальний шляхопрокладач ІМР-3М. Його називають "термінатором на гусеницях".

Про це повідомляє пресслужба 412 полку у Telegram у неділю, 21 вересня.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про ІМР-3М

Інженерна машина розгородження призначена для розчищення шляху іншим моторизованим військам у складних умовах наступу. Бульдозер прокладає шлях через мінні поля, розчищає дороги від завалів та виконує інженерні роботи.

Назву "термінатор на гусеницях" він отримав через захист від ядерного удару. Також машина має важку броню, кулемет, а також може самостійно долати мінні поля.

Зазначається, що з 2022 року візуально було підтверджено знищення всього двох одиниць ІМР-3М, остання — понад рік тому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські технології допоможуть ЄС збудувати "стіну проти дронів". Європейські країни вирішили уніфікувати захист, виділивши на це мільярди євро з оборонного бюджету.

Також ми писали, що Польща могла б допомогти Україні збивати дрони, але є нюанс. Технічно країни НАТО та ЄС здатні реалізувати таку ініціативу.