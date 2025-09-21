Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія ЗСУ показали, як знищили "термінатора на гусеницях" — відео

ЗСУ показали, як знищили "термінатора на гусеницях" — відео

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 17:35
412-1 полк БпЛА знищив російську ІМР-3М - що відомо про термінатора на гусеницях
Російський наступальний шляхопрокладач ІМР-3М. Фото: росЗМІ

Українські воїни із 412 полку безпілотних систем Nemesis знищили ворожий наступальний шляхопрокладач ІМР-3М. Його називають "термінатором на гусеницях".

Про це повідомляє пресслужба 412 полку у Telegram у неділю, 21 вересня.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про ІМР-3М

Інженерна машина розгородження призначена для розчищення шляху іншим моторизованим військам у складних умовах наступу. Бульдозер прокладає шлях через мінні поля, розчищає дороги від завалів та виконує інженерні роботи.

Назву "термінатор на гусеницях" він отримав через захист від ядерного удару. Також машина має важку броню, кулемет, а також може самостійно долати мінні поля.

Зазначається, що з 2022 року візуально було підтверджено знищення всього двох одиниць ІМР-3М, остання — понад рік тому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські технології допоможуть ЄС збудувати "стіну проти дронів"Європейські країни вирішили уніфікувати захист, виділивши на це мільярди євро з оборонного бюджету. 

Також ми писали, що Польща могла б допомогти Україні збивати дрони, але є нюанс. Технічно країни НАТО та ЄС здатні реалізувати таку ініціативу. 

ЗСУ інженери окупанти дрони війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації