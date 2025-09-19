Відео
Головна Армія ЗСУ допоможуть ЄС збудувати "стіну проти дронів" — що за проєкт

ЗСУ допоможуть ЄС збудувати "стіну проти дронів" — що за проєкт

Дата публікації: 19 вересня 2025 02:18
Європа хоче навчитись в України захищатись від дронів РФ
Збитий дрон-камікадзе "Шахед" над територією України. Фото: Reuters

ЄС вирішив збудувати "стіну проти дронів" за допомогою українських технологій. За словами голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн,  Євросоюз створить "безпілотний альянс" з Україною. 

Про це 18 вересня повідомляє Finansial Times.

Читайте також:

Що відомо про сумісний антидроновий проєкт України та ЄС

Цей союз буде підкріплений фінансуванням у розмірі 6 млрд євро, з метою використати "українську винахідливість для отримання переваги на полі бою та у спільній індустріалізації", заявила Урсула фон дер Ляйєн.

Європі необхідно побудувати "стіну проти дронів" на своєму східному кордоні, додала вона: ця система, яка "зможе реагувати в режимі реального часу", "спільно розроблятиметься, спільно розгортатиметься та спільно експлуатуватиметься".

Видання пише, що проникнення групи російських дронів у Польщу пока зало, що НАТО не готові ефективно протистояти масовим нальотам дешевих безпілотників.

Європейські країни вирішили уніфікувати захист, виділивши на це мільярди євро з оборонного бюджету. Головним постачальником технологій для запропонованої "стіни проти дронів" стане країна, яка найкраще знає, як боротися з безпілотними літальними апаратами.

Нагадаємо, Україна та Польща домовилися створити спільну оперативну групу з дронів. Проєкт передбачає об’єднання зусиль українських та польських збройних сил для розвитку спільних оборонних ініціатив.

Тим часом на тлі інциденту з дронами РФ у Польщі державні служби проводять масштабні інспекції бомбосховищ. Хочуть оцінити їхню придатність як місць тимчасового укриття для населення.

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
