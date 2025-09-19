Видео
Україна
ВСУ помогут ЕС построить "стену против дронов" — что за проект

ВСУ помогут ЕС построить "стену против дронов" — что за проект

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 02:18
Европа хочет научиться у Украины защищаться от дронов РФ
Сбитый дрон-камикадзе "Шахед" над территорией Украины. Фото: Reuters

ЕС решил построить "стену против дронов" с помощью украинских технологий. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз создаст "беспилотный альянс" с Украиной.

Об этом 18 сентября сообщает Finansial Times.

Читайте также:

Что известно о совместном антидроновом проекте Украины и ЕС

Этот союз будет подкреплен финансированием в размере 6 млрд евро, с целью использовать "украинскую изобретательность для получения преимущества на поле боя и в общей индустриализации", заявила Урсула фон дер Ляйен.

Европе необходимо построить "стену против дронов" на своей восточной границе, добавила она: эта система, которая "сможет реагировать в режиме реального времени", "будет совместно разрабатываться, совместно разворачиваться и совместно эксплуатироваться".

Издание пишет, что проникновение группы российских дронов в Польшу показывает , что НАТО не готовы эффективно противостоять массовым налетам дешевых беспилотников.

Европейские страны решили унифицировать защиту, выделив на это миллиарды евро из оборонного бюджета. Главным поставщиком технологий для предложенной "стены против дронов" станет страна, которая лучше всего знает, как бороться с беспилотными летательными аппаратами.

Напомним, Украина и Польша договорились создать совместную оперативную группу по дронам. Проект предусматривает объединение усилий украинских и польских вооруженных сил для развития совместных оборонных инициатив.

Тем временем на фоне инцидента с дронами РФ в Польше государственные службы проводят масштабные инспекции бомбоубежищ. Хотят оценить их пригодность как мест временного укрытия для населения.

Европейский союз НАТО беспилотники Урсула фон дер Ляйен дроны война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
