Какая ситуация на всех направлениях фронта — в Генштабе ВСУ раскрыли детали

Александр Сырский. Фото: Медийная площадка Сил обороны

Продолжается 1307 день полномасштабной российской агрессии против Украины. Воины стойко сдерживают напор оккупантов и наносят им значительные потери. За прошедшие сутки произошло 156 боевых столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в субботу, 21 сентября.

Какая ситуация на всех направлениях фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях бойцы ВСУ отбили шесть атак оккупантов. Кроме того, захватчики нанесли 14 авиационных ударов и совершили 165 обстрелов.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском противник 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи ВСУ в районе населенных пунктов Волчанск, Тихое, Западное и в сторону Отрадного.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении произошло шесть российских атак. Защитники отражали штурмовые действия оккупантов в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском захватчики провели 21 атаку. Противник пытался проникнуть в оборону Украины в районах нескольких населенных пунктов.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении враг совершил три попытки продвинуться в районах Серебрянки и в сторону Выемки и Ямполя.

Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении захватчики трижды атаковали в сторону Ступочек и Новомаркового.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком враг совершил 11 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и Торецка.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении украинские бойцы остановили 49 штурмовых действий России.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском враг совершил 20 атак возле девяти населенных пунктов.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили четыре российские атаки возле Ольговского и в сторону Полтавки.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском оккупанты шесть раз пытались продвинуться на позиции ВСУ в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки, а также Новоданиловки.

Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении захватчики не проводили наступательных действий. Кроме того, ситуация не изменилась на Волынском на Полесском.

Потери российских оккупантов

Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 960 российских оккупантов. Кроме того, они обезвредили:

танк;

боевую бронированную машину;

47 артиллерийских систем;

реактивную систему залпового огня;

три вертолета;

403 беспилотных летательных аппарата;

118 единиц автомобильной техники оккупантов.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

