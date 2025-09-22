Какая ситуация на всех направлениях фронта — в Генштабе ВСУ раскрыли детали

ВСУ остановили штурмовые действия оккупантов — детали от Генштаба
Продолжается 1307 день полномасштабной российской агрессии против Украины. Воины стойко сдерживают напор оккупантов и наносят им значительные потери. За прошедшие сутки произошло 156 боевых столкновений.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в Telegram в субботу, 21 сентября.
Какая ситуация на всех направлениях фронта
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях бойцы ВСУ отбили шесть атак оккупантов. Кроме того, захватчики нанесли 14 авиационных ударов и совершили 165 обстрелов.
На Южно-Слобожанском противник 13 раз пытался прорвать оборонительные рубежи ВСУ в районе населенных пунктов Волчанск, Тихое, Западное и в сторону Отрадного.
На Купянском направлении произошло шесть российских атак. Защитники отражали штурмовые действия оккупантов в районах Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Купянска.
На Лиманском захватчики провели 21 атаку. Противник пытался проникнуть в оборону Украины в районах нескольких населенных пунктов.
На Северском направлении враг совершил три попытки продвинуться в районах Серебрянки и в сторону Выемки и Ямполя.
На Краматорском направлении захватчики трижды атаковали в сторону Ступочек и Новомаркового.
На Торецком враг совершил 11 атак в районах Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки и Торецка.
На Покровском направлении украинские бойцы остановили 49 штурмовых действий России.
На Новопавловском враг совершил 20 атак возле девяти населенных пунктов.
На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили четыре российские атаки возле Ольговского и в сторону Полтавки.
На Ореховском оккупанты шесть раз пытались продвинуться на позиции ВСУ в районе Каменского и в сторону Малой Токмачки, а также Новоданиловки.
На Приднепровском направлении захватчики не проводили наступательных действий. Кроме того, ситуация не изменилась на Волынском на Полесском.
Потери российских оккупантов
Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали 960 российских оккупантов. Кроме того, они обезвредили:
- танк;
- боевую бронированную машину;
- 47 артиллерийских систем;
- реактивную систему залпового огня;
- три вертолета;
- 403 беспилотных летательных аппарата;
- 118 единиц автомобильной техники оккупантов.
Напомним, украинские защитники показали, как эффектно уничтожили российский наступательный путепрокладчик ИМР-3М.
А 18 сентября украинский лидер Владимир Зеленский посетил Донецкую область, где встретился с воинами.
Читайте Новини.LIVE!