Яка ситуація на усіх напрямках фронту — у Генштабі ЗСУ розкрили деталі

Олександр Сирський. Фото: Медійний майданчик Сил оборони

Триває 1307 день повномасштабної російської агресії проти України. Воїни стійко стримують натиск окупантів та завдають їм значних втрат. Протягом минулої доби сталося 156 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у суботу, 21 вересня.

Яка ситуація на усіх напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках бійці ЗСУ відбили шість атак окупантів. Крім того, загарбники завдали 14 авіаційних ударів та здійснили 165 обстрілів.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському противник 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ в районі населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Западне та у бік Одрадного.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Купʼянському напрямку сталося шість російських атак. Захисники відбивали штурмові дії окупантів у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському загарбники провели 21 атаку. Противник намагався проникнути в оборону України у районах декількох населених пунктів.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби просунутися в районах Серебрянки та у бік Виїмки і Ямполя.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському загарбники тричі атакували у бік Ступочок та Новомаркового.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому ворог здійснив 11 атак в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку українські бійці зупинили 49 штурмових дій Росії.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському ворог здійснив 20 атак біля девʼяти населених пунктів.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили чотири російські атаки біля Ольгівського та у бік Полтавки.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському окупанти шість разів намагалися просунутися на позиції ЗСУ в районі Камʼянського та у бік Малої Токмачки, а також Новоданилівки.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку загарбники не проводили наступальних дій. Крім того, ситуація не змінилася на Волинському на Поліському.

Втрати російських окупантів

Українські захисники за минулу добу ліквідували 960 російських окупантів. Крім того, вони знешкодили:

танк;

бойову броньовану машину;

47 артилерійських систем;

реактивну систему залпового вогню;

три вертольоти;

403 безпілотних літальних апарати;

118 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

