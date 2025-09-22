Відео
Головна Армія ЗСУ спинили штурмові дії окупантів — деталі від Генштабу

ЗСУ спинили штурмові дії окупантів — деталі від Генштабу

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 09:26
Яка ситуація на усіх напрямках фронту — у Генштабі ЗСУ розкрили деталі
Олександр Сирський. Фото: Медійний майданчик Сил оборони

Триває 1307 день повномасштабної російської агресії проти України. Воїни стійко стримують натиск окупантів та завдають їм значних втрат. Протягом минулої доби сталося 156 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram у суботу, 21 вересня.

Читайте також:

Яка ситуація на усіх напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках бійці ЗСУ відбили шість атак окупантів. Крім того, загарбники завдали 14 авіаційних ударів та здійснили 165 обстрілів.

Ситуація на Північно-Слобожанському напрямку 22 вересня
Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському противник 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ в районі населених пунктів Вовчанськ, Тихе, Западне та у бік Одрадного.

Ситуація на Південно-Слобожанському напрямку 22 вересня
Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Купʼянському напрямку сталося шість російських атак. Захисники відбивали штурмові дії окупантів у районах Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Куп’янська.

Ситуація на Купʼянському напрямку 22 вересня
Купʼянський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському загарбники провели 21 атаку. Противник намагався проникнути в оборону України у районах декількох населених пунктів.

Ситуація на Лиманському напрямку 22 вересня
Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби просунутися в районах Серебрянки та у бік Виїмки і Ямполя.

Ситуація на Сіверському напрямку 22 вересня
Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському загарбники тричі атакували у бік Ступочок та Новомаркового.

Ситуація на Краматорському напрямку 22 вересня
Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому ворог здійснив 11 атак в районах Плещіївки, Русиного Яру, Полтавки та Торецька.

Ситуація на Торецькому напрямку 22 вересня
Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку українські бійці зупинили 49 штурмових дій Росії.

Ситуація на Покровському напрямку 22 вересня
Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському ворог здійснив 20 атак біля девʼяти населених пунктів.

Ситуація на Новопавлівському напрямку 22 вересня
Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили чотири російські атаки біля Ольгівського та у бік Полтавки.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку 22 вересня
Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському окупанти шість разів намагалися просунутися на позиції ЗСУ в районі Камʼянського та у бік Малої Токмачки, а також Новоданилівки.

Ситуація на Оріхівському напрямку 22 вересня
Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку загарбники не проводили наступальних дій. Крім того, ситуація не змінилася на Волинському на Поліському.

Втрати російських окупантів

Українські захисники за минулу добу ліквідували 960 російських окупантів. Крім того, вони знешкодили:

  • танк;
  • бойову броньовану машину;
  • 47 артилерійських систем;
  • реактивну систему залпового вогню;
  • три вертольоти;
  • 403 безпілотних літальних апарати;
  • 118 одиниць автомобільної техніки окупантів.
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські захисники показали, як ефектно знищили російський наступальний шляхопрокладач ІМР-3М.

А 18 вересня український лідер Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, де зустрівся із воїнами.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
