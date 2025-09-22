Відео
Головна Армія ЗСУ зірвали наміри Росії з видачі боєприпасів та дронів

ЗСУ зірвали наміри Росії з видачі боєприпасів та дронів

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 10:33
ЗСУ зірвали плани Росії щодо видачі дронів і боєприпасів — деталі від Генштабу
Вибух. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські військові зірвали наміри російських окупантів видати боєприпаси та дрони загарбникам. Загалом сталося два ураження — 29 серпня і 18 вересня.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у Telegram.

Читайте також:

Зірвані наміри росіян

Окупанти намагалися організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17-го танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії біля тимчасово окупованої Богданівки Луганської області. Крім того, противник хотів роздати армії РФ в Донецькій області понад 19 тисяч безпілотників різних типів.

Вантажівки доставили до польового складу танкового полку міни, гранати та патрони різних типів, а також пострілі для танків і снаряди для артилерії.

"В другому випадку вантаж складався із різноманітних БпЛА ("Молнія", "Бумеранг", "Вандал новгородський", "Горинич" та інші) і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі)", — йдеться у повідомленні.

Ще 29 серпня захисники з ОСУВ "Дніпро" уразили логістичний пункт розподілу дронів. Внаслідок удару було знищено запаси ударних дронів Росії.

А 18 вересня підрозділи ЗСУ та СБУ знищили полковий склад БК росіян у Луганській області. Крім боєприпасів згоріли також транспортні засоби противника.

null
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що відбувається на кожному напрямку фронту.

Крім того, захисники знищили російський наступальний шляхопрокладач ІМР-3М. Вони показали відео.

війна ЗСУ Україна Генштаб ЗСУ Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
