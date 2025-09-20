Українські дрони вразили НПЗ у Саратові та Самарі — Генштаб

Влучання по НПЗ. Фото ілюстративне: Euronews.com

У ніч проти 20 вересня українські Сили оборони завдали серії ударів по стратегічних об’єктах у Саратовській та Самарській областях Росії. Внаслідок атак пошкоджені нафтопереробні заводи та об’єкт транспортної інфраструктури, що забезпечують збройні сили РФ паливом.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ в офіційному Telegram-каналі у суботу, 20 вересня.

Реклама

Читайте також:

Масовані удари по НПЗ та об’єктах інфраструктури РФ

У ніч на 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу, який щорічно переробляє понад 7 млн тонн нафти. У районі об’єкта підтверджені вибухи та масштабна пожежа, результати удару уточнюються. Також було уражено Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, що має потужність понад 8,8 млн тонн на рік.

"Сили оборони системно реалізують заходи, спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу держави-агресора, підриваючи логістичні можливості у сфері нафтопереробки та порушення систем забезпечення збройних сил рф пально-мастильними матеріалами", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Допис Генштабу ЗСУ у Telegram. Фото: скриншот

Крім того, вогневого ураження зазнала лінійно-виробничо-диспетчерська станція "Самара" в районі населеного пункту Просвєт Самарської області. Цей об’єкт відповідає за формування експортного сорту нафти Urals, який становить до половини загального експорту РФ. Пошкодження станції може суттєво вплинути на енергетичну логістику агресора.

Нагадаємо, що вже двадцять регіонів Росії зіштовхнулися з дефіцитом пального внаслідок успішних ударів українських Збройних сил по нафтопереробних заводах агресора.

Раніше ми також інформували, що в ніч проти четверга, 18 вересня, безпілотники Служби безпеки України атакували один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії — "Газпром Нафтохім Салават".